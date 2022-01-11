ХК «Ростов» победил на выезде ЦСК ВВС – 2:1

Фото: ХК «Ростов».

Старт вышел отличным – южане забили дважды. Сначала Алексей Царев использовал большинство, а через две минуты (уже в равных составах) отличился Елисей Минаев – 0:2 уже в начале. В дальнейшем самарцы атаковали, атаковали, создавали моменты, но реализация была просто отличной для «Ростова». Волжане смогли затащить только одну шайбу: в середине второго отрезка вечера голом отметился Антон Угольников, 1:2. Времени еще оставалось много, но «Ростов» отстоял заветный перевес. Результат – сложный выигрыш малой кровью.В остальных встречах дня в ВХЛ «АКМ» (Тула) по буллитам обыграла на выезде «Дизель» (Пенза) 4:3, «Лада» (Тольятти) была сильнее «Бурана» (Воронеж) 6:2, «Барс» (Казань) так же по буллитам перебросал «Тамбов» 2:1, «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) победил дома «Рубин» (Тюмень) 3:1, а «Динамо» (Санкт-Петербург) с тем же счетом уступило «Югре» (Ханты-Мансийск).Теперь 14 января «кондоры» сразятся на выезде с «Ладой». В таблице регулярного чемпионата ВХЛ команда Григория Пантелеева пока на 11 месте из 27.