В Ростовской области разыскивают ученика кадетского техникума

В Ростовской области без вести пропал 17-летний ученик кадетского техникума. О местонахождении несовершеннолетнего азовчанина ничего не известно с 15 мая.

В день пропажи Сергей Бежков был одет в цветную ветровку и штаны камуфляжного раскраса. Рост юноши равен 170 сантиметрам, он имеет худощавое телосложение. Волосы темно-коричневые, глаза карие. У Сергея деформированные уши.

Если вам что-то известно о местонахождении подростка, просьба сообщить по номерам телефонов: 8 (988) 941-97-73, 8 (863) 427-13-33.
Фото: Дондей.
