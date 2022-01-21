ХК «Ростов» победил дома «Зауралье»

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Ростовчане выиграли еще один матч против соседа по турнирной таблице.В первой двадцатиминутке игровое преимущество «Ростова» было подавляющим. Павел Щербаков и Евгений Петриков подтвердили это голами – 2:0 после первого периода. Вторая часть игры началась с ещё одного гола Петрикова. Казалось, победа в кармане. Однако гости быстро вернули в матч интригу, забросив две шайбы усилиями Евгения Степанова и Ильи Коренева – 3:2, борьба продолжается. В третьем отрезке вечера «бобры» много атаковали, однако «Ростов» выдержал этот натиск и даже забил в концовке – Евгений Петриков оформил хет-трик. Результат – натужная победа ростовского клуба, 4:2.В остальных встречах дня в ВХЛ «Металлург» (Магнитогорск) победил дома «СКА-Неву» (Санкт-Петербург) - 4:2, «Химик» (Воскресенск) был сильнее «Сокола» (Красноярск) - 4:2, а «Динамо» (Санкт-Петербург) разгромил на чужом льду «Омские Крылья» - 7:1.ХК «Ростов» теперь на 10-м месте из 27 в таблице ВХЛ. Очередной поединок состоится в Ростове-на-Дону 25 января, соперник – «Южный Урал» из Орска.