В Ростове вандалы испортили памятник Зинаиде Ермольевой в парке 1 Мая

- Просим бережно относиться к объектам культурного наследия! - обратились к жителям власти.

В Ростове вандалы повредили памятник известному микробиологу Зинаиде Ермольевой. Испорченный объект жители заметили еще 18 мая.Речь идет о памятнике «королеве пенициллина» Зинаиде Ермольевой. Он расположен в парке имени 1 Мая, рядом с главным корпусом медуниверситета.Неизвестные нанесли на скульптуру надписи краской. По словам ростовчан, крупные буквы сильно бросались в глаза и испортили внешний облик памятника.Сейчас с поврежденной части монумента уже сняли верхний слой. В администрации города пояснили, что для полного восстановления скульптуру нужно покрыть патиной. То есть нанести специальный декоративный слой, который вернет ей эффект старины. Завершить работы планируют до 24 мая.Зинаида Виссарионовна Ермольева была выдающимся ученым-микробиологом, академиком и работала в Ростовском бактериологическом институте.Ее исследования позволили быстро диагностировать холеру. Полученные результаты легли в основу санитарных норм хлорирования воды, которые используются до сих пор.Главной заслугой Ермольевой стало то, что именно она первой в России получила пенициллин и участвовала в организации промышленного производства первого отечественного антибиотика. Как ученый, она внесла огромный вклад в науку и спасла сотни тысяч жизней. За это в 1943 году ее наградили Сталинской премией первой степени, которую она позже передала в Фонд обороны страны.В 1960 году группа ученых под руководством Зинаиды Виссарионовны впервые в СССР получила противовирусный препарат интерферон. Его и сегодня применяют для профилактики гриппа и лечения ряда вирусных заболеваний.Памятник Зинаиде Ермольевой открыли в Ростове 1 октября 2022 года.