В Ростове вандалы испортили памятник Зинаиде Ермольевой в парке 1 Мая

В Ростове вандалы повредили памятник известному микробиологу Зинаиде Ермольевой. Испорченный объект жители заметили еще 18 мая.

Речь идет о памятнике «королеве пенициллина» Зинаиде Ермольевой. Он расположен в парке имени 1 Мая, рядом с главным корпусом медуниверситета.

Неизвестные нанесли на скульптуру надписи краской. По словам ростовчан, крупные буквы сильно бросались в глаза и испортили внешний облик памятника.

Сейчас с поврежденной части монумента уже сняли верхний слой. В администрации города пояснили, что для полного восстановления скульптуру нужно покрыть патиной. То есть нанести специальный декоративный слой, который вернет ей эффект старины. Завершить работы планируют до 24 мая.

- Просим бережно относиться к объектам культурного наследия! - обратились к жителям власти.


Зинаида Виссарионовна Ермольева была выдающимся ученым-микробиологом, академиком и работала в Ростовском бактериологическом институте.

Ее исследования позволили быстро диагностировать холеру. Полученные результаты легли в основу санитарных норм хлорирования воды, которые используются до сих пор.

Главной заслугой Ермольевой стало то, что именно она первой в России получила пенициллин и участвовала в организации промышленного производства первого отечественного антибиотика. Как ученый, она внесла огромный вклад в науку и спасла сотни тысяч жизней. За это в 1943 году ее наградили Сталинской премией первой степени, которую она позже передала в Фонд обороны страны.

В 1960 году группа ученых под руководством Зинаиды Виссарионовны впервые в СССР получила противовирусный препарат интерферон. Его и сегодня применяют для профилактики гриппа и лечения ряда вирусных заболеваний.

Памятник Зинаиде Ермольевой открыли в Ростове 1 октября 2022 года.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
