ХК «Ростов» уступил «СКА-Неве»





Команда из системы самого богатого клуба России (петербургского СКА) никак не может быть слабой. «СКА-Нева» занимает четвёртое место и имеет шансы подняться ещё выше перед плей-офф. ХК «Ростов» же с турнирной точки зрения уже ни на что не претендует и доигрывает последние матчи сезона.



В первой части матча армейцы выглядели откровенно сильнее. Две их шайбы полностью вытекали из логики и рисунка игры. Владислав Курбатов на 4-й минуте игры открыл счёт, а Павел Кукштель на 11-й минуте развил успех хозяев – 2:0. Но перед перерывом Егор Кулаков шайбу отквитал, и «Ростов» спас интригу, сохранив шансы на очки.



Уже во втором периоде, на 27-й минуте, Александр Дергачёв забил третий гол армейцев. Опасные моменты были ещё, однако «кондоры» в этом периоде больше голов не пропускали. Период получился не самым быстрым и не слишком обильным на интересные моменты.



В середине третьей части матча петербуржцы забили ещё дважды – Илья Назаревич и Михаил Тихонов – 5:1. Наверное, после этого шансы южан на очки испарились окончательно. Подшефные Григория Пантелеева через пару минут смогли немного уменьшить отрыв (Андрей Алексеев), однако о том, чтобы матч спасти, разумеется, и речи не было. Итог – проигрыш ростовчан 2:5.



Статистика матча красноречива – перевес «СКА-Невы» по ключевым показателям: броски по воротам 65-35, броски в створ ворот 44-18, выигранные вбрасывания 35-15.



ХК «Ростов» занимает 11 место из 18 в турнирной таблице Конференции 1 Чемпионата ВХЛ. Последний для себя матч сезона красно-белые проведут против тверского «Динамо» на выезде 18 февраля.