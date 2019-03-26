ХК «Ростов» уступил курганскому «Юниору»



После трех непростых побед подопечные Григория Пантелеева потерпели первое поражение в плей-офф. Курганский клуб все-таки добыл одну победу и вернул серию в донскую столицу.



С самого начала игры пошла жесткая борьба на грани фола. Удаления и эффектные силовые приемы стали появляться уже на первой минуте. В этот раз от обороны решили не играть ни те, ни другие. Уж точно этого не было в первом периоде. На 15-й минуте игры счет был открыт. Курганский коллектив эффективно распорядился численным большинством. Александр Шастов после пасов Юрия Сычева и Станислава Шепитько эффектно бросил в дальний угол ворот ростовчан из правого круга, 1:0. Через пару минут команда гостей восстановила равенство на табло. После ассистов Артема Шулева и Даниила Акиньшина шайбу забросил удачно подставивший клюшку на пятаке Савва Андреев, 1:1.



На второй период команды вышли уже с другим настроем – вновь игра от обороны и крайняя осторожность. Как и в третьем матче серии было много силовой борьбы и совсем мало опасности у ворот. В том же ключе прошла и львиная доля периода третьего. За пять минут до сирены «Юниор» еще раз вышел вперед. Удачный бросок в ближний угол выполнил Александр Складниченко. В оставшееся время гости постарались, конечно, матч спасти, однако курганцы отстояли первую победу в полуфинале. Итог – нелогичное поражение ХК «Ростов» 1:2, хотя налицо большое преимущество по броскам (75:28), броскам в створ (48:19) и выигранным вбрасываниям (34:20).



Счет в серии 3:1, пятая игра пройдет в Ростове 31 марта. В случае победу ростовчане выйдут в финал Первенства ВХЛ.



В другой полуфинальной паре «Мордовия» - «Чебоксары» счет пока равный, 2:2.