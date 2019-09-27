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ХК «Ростов» уступил новокузнецкому «Металлургу»

Донские хоккеисты проиграли со счётом 1:4.
ХК «Ростов» уступил новокузнецкому «Металлургу»
Новокузнецкий «Металлург» - легендарный клуб с очень сильной школой. Однако в последние годы команда покинула КХЛ и вообще переживает не лучшее своё время. ХК «Ростов» неплохо играл против более именитого соперника, однако «Металлург» намного более эффективно распорядился своими голевыми моментами.

В первом периоде ХК «Ростов» много бросал по воротам соперника, был близок к голу, однако пропустил в концовке обидную шайбу после своей потери. Савелий Малентин убежал один на один с Сергеем Павловым и переиграл вратаря гостей – 1:0. «Кондоры» полностью переиграли соперника по всем показателям: 11:5 – по вбрасываниям, 21:11 – по броскам и 13:8 – по броскам в створ ворот, однако в счёте вели именно хозяева.

На третьей минуте второго периода Валерий Поляков забил второй гол «Кузни», выполнив из правого круга вбрасывания идеальный кистевой бросок в дальний угол ворот «красно-белых» – 2:0. Через несколько минут отрыв вырос до трёх голов. Артём Чернов после быстрой комбинации поразил практически пустой угол рамки ХК «Ростов», 3:0.

За семь минут до конца игры Савва Андреев подарил ростовчанам надежду – 3:1. Дончане бились до самой сирены, но за минуту до финала пропустили в пустые ворота. И это окончательно перечеркнуло все шансы гостей. Итог – поражение ростовчан, 1:4.

6 октября подопечные Григория Пантелеева будут принимать на своём льду пермский «Молот-Прикамье».

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