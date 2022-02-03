ХК «Ростов» проиграл на выезде питерскому «Динамо»

Фото: ХУ «Динамо Санкт-Петербург»

В северной столице «кондоры» вновь не набрали очков. На этот раз «красно-белые» проиграли «Динамо».В первом периоде ХК «Ростов» хорошо начал, но никак не получалось забить. Ближе к середине отрезка игра уже была равной, а за несколько минут до первого перерыва хозяева льда открыли счет – Артем Нечаев, 1:0.Вторая двадцатиминутка стала настоящей катастрофой. В ворота гостей влетело пять шайб. Лишь на исходе периода удалось хотя бы «размочить» счет – Артем Воробьев, 6:1. Далее интриги не было никакой. «Ростов» пропустил еще дважды, а на последней минуте матча «дверью хлопнул» Павел Щербаков. Итог – крупное поражение ростовчан, 2:8.В других матчах игрового дня в ВХЛ пермский «Молот» разгромил «Омские Крылья» - 6:1, магнитогорский «Металлург» был сильнее ижевской «Ижстали» - 2:1, воскресенский «Химик» одолел воронежский «Буран» - 5:1, а «Рязань» победила «Тамбов» - 5:3.В турнирной таблице регулярного чемпионата «красно-белые» - на 10-м месте из 27. Следующий матч «Ростова» состоится 11 февраля. В этот день южане примут пермский «Молот».