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ХК «Ростов» проиграл на выезде питерскому «Динамо»

ХК «Ростов» проиграл на выезде питерскому «Динамо»
В северной столице «кондоры» вновь не набрали очков. На этот раз «красно-белые» проиграли «Динамо».

В первом периоде ХК «Ростов» хорошо начал, но никак не получалось забить. Ближе к середине отрезка игра уже была равной, а за несколько минут до первого перерыва хозяева льда открыли счет – Артем Нечаев, 1:0.

Вторая двадцатиминутка стала настоящей катастрофой. В ворота гостей влетело пять шайб. Лишь на исходе периода удалось хотя бы «размочить» счет – Артем Воробьев, 6:1. Далее интриги не было никакой. «Ростов» пропустил еще дважды, а на последней минуте матча «дверью хлопнул» Павел Щербаков. Итог – крупное поражение ростовчан, 2:8.

В других матчах игрового дня в ВХЛ пермский «Молот» разгромил «Омские Крылья» - 6:1, магнитогорский «Металлург» был сильнее ижевской «Ижстали» - 2:1, воскресенский «Химик» одолел воронежский «Буран» - 5:1, а «Рязань» победила «Тамбов» - 5:3.

В турнирной таблице регулярного чемпионата «красно-белые» - на 10-м месте из 27. Следующий матч «Ростова» состоится 11 февраля. В этот день южане примут пермский «Молот».
Фото: ХУ «Динамо Санкт-Петербург»
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