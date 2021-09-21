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ХК »Ростов» победил «СКА-Неву» – 3:2

ХК »Ростов» победил «СКА-Неву» – 3:2
После неприятного поражения от петербургского «Динамо» (2:3) ростовчане нуждались в положительных эмоциях – и они их получили.
В первом отрезке матча хозяева льда открыли счет усилиями Вадима Щеголькова, но далее «кондоры» набрали удалений и только чудом отстояли ворота. В начале второй трети вечера гости выглядели интереснее, но в начале 30-х минут подшефные Григория Пантелеева инициативу отобрали и забили дважды в течение одной игровой минуты. Шайбы забросили Павел Щербаков и Савва Андреев – 3:0.

В третьем отрезке поединка (точнее, в последние минут пять-семь) петербуржцы двумя голами воскресили интригу – Даниил Огирчук, Александр Скоренов, 3:2. За результат в концовке было тревожно, но «Ростов» все-таки завоевал два очка.

В других матчах игрового дня в чемпионате ВХЛ «Тамбов» был сильнее «Динамо» (Санкт-Петербург) - 5:4, «Академия Михайлова» (Новомосковск) обыграла «Рязань» - 3:2, а «Химик» (Воскресенск) одолел на выезде «Буран» (Воронеж) - 4:3.

В турнирной таблице ВХЛ «кондоры» идут пока на 11-м месте из 27. Свой очередной матч ростовчане сыграют 24 сентября дома против воскресенского «Химика».

Фото: ХК «Ростов».
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Теги: ХК Ростов

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