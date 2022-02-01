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ХК «Ростов» с крупным счётом уступил «СКА-Неве» - 4:9

ХК «Ростов» с крупным счётом уступил «СКА-Неве» - 4:9
Игра неплохо складывалась для гостей, однако петербуржцы выдали фантастический отрезок в конце второго периода.

Первая двадцатиминутка осталась за южанами – «кондоры» чаще и опаснее атаковали. И были за это вознаграждены голом Павла Щербакова в конце периода. В середине второго отрезка вечера тот же Щербаков забил и второй – 0:2. Казалось, что ростовчане могут взять очки у второй команды лиги. Но затем «СКА-Нева» провел шедевральный отрезок. К концу второго периода все перевернулось с ног на голову – 5:2.
В третьей части игры «Ростов» смог забить два гола (Роман Опалев и Александр Коннов), однако «красно-белые» и пропустили четыре. Результат – крупное поражение, 4:9.

В остальных встречах дня «Торос» (Нефтекамск) дома обыграл «Омские Крылья» - 3:1, «Металлург» (Магнитогорск) по буллитам превзошел «Молот» (Пермь) - 4:3, «Сокол» (Красноярск) на выезде одолел «Нефтяник» (Альметьевск) - 2:1, «Химик» (Воскресенск) был сильнее «Тамбова» - 3:1, «Рязань» уступила на своем льду «АКМ» (Тула) - 3:6, а «Динамо» (Санкт-Петербург) неожиданно проиграло со счётом 0:2 «Бурану» (Воронеж).
В таблице регулярного чемпионата ВХЛ «Ростов» откатился на 10-ю строчку из 27. 4 февраля подшефные Григория Пантелеева играют на выезде с «Динамо» (Санкт-Петербург).
Фото: ХК «Ростов».
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Теги: ХК Ростов Хоккей

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