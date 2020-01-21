ХК «Ростов» проиграл «Дизелю» на выезде

Донские хоккеисты уступили в Пензе - 1:2.



«Красно-белые» после болезненного проигрыша «Ладе» отправились реваншироваться в Пензу. Местный «Дизель» в таблице идёт на грани плей-офф, поэтому не был настроен раздавать очки.



В стартовом периоде ростовчане сходу прибрали инициативу к рукам. «Кондоры» действовали острее в чужой зоне и внимательнее оборонялись в своей. «Дизель» иногда атаковал, но больше играл от защиты - «кондоры» просто не давали иначе. Гол зрел почти весь период, но был забит только на последней минуте. Защитник Евгений Шевчук поехал в атаку, получил передачу из-за ворот и крепко щелкнул - каучуковый диск после досадного рикошета залетел в верхний угол, 0:1. В эпизоде немного повезло, но если оценивать период в целом, то южане явно наиграли на этот гол.



Во второй двадцатиминутке хозяева бойко рванули вперёд. На 27-й минуте фортуна была уже за пензюков. Никита Ли выдал далеко не самый трудный для вратаря бросок, но поразил дальний угол рамки «Ростова». Скорее всего, Данил Кудашев попросту не увидел момент броска - 1:1. В целом во втором отрезке «дизельные» явно переигрывали южан – и по броскам в створ (10:4), и по броскам вообще (16:6), и по выигранным вбрасываниям (16:8).



В начале третьего периода «Дизель» повёл в счёте. Надо признать, справедливо. При игре в численном большинстве Давид Думбадзе добил игровой снаряд в ворота, подобрав его после отскока от борта, 2:1. Подшефные Григория Пантелеева, разумеется, рванули в атаку. Были моменты, даже много, но не везло. В конечном счёте «Дизель» донёс до сирены преимущество и взял два очка.



В таблице ВХЛ ХК «Ростов» на 28-м месте из 34. 27 января дончане примут ташкентский «Хумо».