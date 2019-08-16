ХК «Ростов» второй раз переиграл саратовский «Кристалл»



Донские хоккеисты уверенно переиграли соперника – 4:1.



После тяжёлой первой игры подопечные Григория Пантелеева сыграли заметно лучше. В этот раз всё было ясно уже в середине игры, об овертайме не было и речи.



Алексей Царёв забил первый гол уже на пятой минуте игры. Случилось это после быстрого прорыва. Нападающий ХК «Ростов» умудрился поразить ворота волжан с острого угла – 1:0. Через пару минут «Кристалл» схлопотал удаление, чем тут же и воспользовались ростовчане. Ярослав Яковенко получил пас из-за ворот и в одно касание щёлкнул в ближний угол – 2:0. «Кондоры» доминировали, но забить больше пока не удавалось.



Зато удалось после перерыва. В середине второго отрезка игры Григорий Егоров превосходно бросил в дальний верхний угол ворот гостей. Произошло это, кстати, тоже при игре в большинстве. На последней минуте второй двадцатиминутки Роман Опалев в упор «расстрелял» ворота «Кристалла», получив пас от Владислава Туника, – 4:0.



Подавляющее преимущество игроков ХК «Ростов» было заметным и в третьем периоде. Но шайба больше не шла в ворота. Гости же немного воспрянули духом после забитого гола. Никита Огнев бросил из-под защитника, и каучуковый диск с рикошета «заполз» за линию ворот хозяев. Немного курьёзный гол получился, но гости заслужили хотя бы один. В итоге ХК «Ростов» одерживает победу - 4:1 - и продолжает готовиться к сезону.



24 и 25 августа ростовчане сыграют выездные товарищеские матчи с ХК «Рязань», а первые официальные матчи состоятся в сентябре:



6 сентября: ХК «Ростов» - «Динамо» (Тверь);



8 сентября: ХК «Ростов» - «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);



10 сентября: ХК «Ростов» - «Динамо» (Санкт-Петербург).