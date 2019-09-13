ХК «Ростов» потерпел пятое поражение в сезоне





Старт сезона получился для дончан очень тяжёлым – в первых пяти играх «кондоры» не одержали ни одной победы и набрали только три очка.



Игра против «Тамбова» началась очень удачно. На 6-й минут ветеран команды Владислав Туник забил очень эффектный гол. Он поднял шайбу на крюк и, стоя за воротами, вбросил её в незащищённый верхний угол – 0:1. Почти сразу же команда Григория Пантелеева забила и второй гол. После потери «волков» и быстрой контратаки Егор Кузьменко бросил со средней дистанции и поразил ближний угол с касанием перекладины – 0:2. Далее хозяева льда инициативу перехватили и приступили к осаде ворот «Ростова». На исходе первого периода они смогли один гол отквитать. Алексей Басков бросил точно в ближний верхний угол, прямо над плечом Данила Кудашева, 1:2.



Второй период прошёл при полном доминировании тамбовчан. Красно-белые играли от обороны. К тому же «кондоры» достаточно часто удалялись. Какое-то время удавалось отбиваться, однако вечно это продолжаться не могло. Тимур Шингареев бросал в дальний угол, попал в штангу, а на добивании первым был Магомед Гимбатов – 2:2, гол в большинстве.



В третьем периоде подопечные Григория Пантелеева были лучше – чаще бросали по воротам (26:13), чаще попадали в створ (14:10), были лучше на вбрасывании (13:12). Однако воплотить всё это в гол было не суждено. На последней минуте овертайма тамбовчане всё-таки вырывают победу. Тимур Шингареев после сольного прохода поразил ближний угол ворот ХК «Ростов» - шайба прошла под рукой голкипера, очень обидно.



Поражение стало пятым подряд. В активе ростовчан 3 очка, столько, сколько у ХК «Рязань», с которой они делят 7 место в турнирной таблице дивизиона B первой конференции ВХЛ.



19 сентября дончане постараются на своей площадке взять реванш за недавнее разгромное поражение у воронежского «Бурана».