ХК «Ростов» проиграл АКМ в заключительном матче года

Фото: ХК Ростов

Хоккеисты "Ростова" завершили 2025 год выездным поражением от тульского АКМ. Матч прошел 26 декабря на арене "Ледовый Дворец" в Туле и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда в овертайме.Встреча началась с упорной борьбы, и первый период не принес зрителям заброшенных шайб. "Ростов" имел шанс открыть счет, получив право на штрафной бросок, однако Олег Седанцов не смог переиграть вратаря АКМ Вадима Пастуха.Во втором периоде "кондорам" удалось выйти вперед благодаря красивой комбинации, которую организовали Алексей Прохоров и Владислав Мягков. Прохоров, перехватив шайбу, сделал точный пас на Мягкова, который в касание отправил её в ворота. К сожалению, ростовчане не смогли удержать преимущество, и вскоре Лев Комиссаров восстановил равновесие, реализовав контратаку.Третий период также не выявил победителя, и игра перешла в овертайм. Развязка наступила в концовке дополнительного времени: за 20 секунд до финальной сирены Егор Пучков принес победу АКМ, оставив "Ростов" без очков. Итоговый счет – 2:1 в пользу АКМ.