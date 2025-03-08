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ХК «Ростов» обыграл «АМК» на арене в Туле

ХК «Ростов» обыграл «АМК» на арене в Туле
Хоккейный клуб «Ростов» обыграл «АМК» со счетом 2:1. Матч состоялся 8 марта в Туле.

Ростовчане первыми открыли счет на табло. Шайбу забил Данил Калмыков. Буквально через две минуты хозяева отыграли отставание. Ответный гол был в исполнении Александра Локтева.

Во втором периоде «Ростов» организовал контратаку, благодаря которой снова вышел вперед. Данил Калмыков оформил дубль. Несмотря на усиленную атаку ворот соперников, хоккеистам «АМК» не удалось забить в заключительном отрезке.

По итогам 62 сыгранных встреч «Ростов» занимает 23-е место (из 33-х) в турнирной таблице ВХЛ.
Фото: ХК Ростов
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