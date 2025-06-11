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ХК «Ростов» покидает вратарь Илья Горбунов

ХК «Ростов» покидает вратарь Илья Горбунов

Вратарь Илья Горбунов больше не будет выступать за хоккейный клуб «Ростов». Данная информация была опубликована на официальных страницах клуба в социальных сетях.

Горбунов является воспитанником челябинской хоккейной школы. Его профессиональный путь начался в молодежной команде «Белые Медведи» из этого же города.

В ноябре 2023 года голкипер присоединился к ростовской команде в результате обменной сделки. После двух сезонов, проведенных в составе «Ростова», Илья Горбунов переходит в клуб «Зауралье».

Стоит отметить, что в сезоне-2024/2025 вратарь 48 раз выходил на лед, защищая ворота «ростовчан», и трижды отстоял на ноль.

На уровне ВХЛ Илья играет с 2019 года. За это время он принял участие в 104 матчах, в пяти из которых не пропустил ни одной шайбы. Общий процент отраженных бросков составляет 92,6, а коэффициент непробиваемости – 2,62.
Фото: ХК Ростов
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