Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Лучшим игроком ХК "Ростов" по итогам серии домашних матчей признан Илья Горбунов

Лучшим игроком ХК "Ростов" по итогам серии домашних матчей признан Илья Горбунов
По результатам опроса, проведенного среди болельщиков в социальных сетях 28 февраля, лучшим игроком серии домашних матчей ХК «Ростов» признан Илья Горбунов.

Вратарь команды Илья Горбунов был назван игроком № 1 по итогам четырех игр, прошедших в Ростове-на-Дону с 20 по 26 февраля. Он получил 67,3% голосов зрителей. На втором месте оказался Евгений Запланов с 37,6% голосов, а третье место занял Даниил Калмыков, набравший 26,7%.

Стоит отметить, что донской клуб одержал победу в матчах против «Олимпии», «Ижстали» и «Тороса». Однако игра с командой «Молот» завершилась для «Ростова» проигрышем. До середины марта южане будут выступать на выездных матчах.
Фото: ХК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.