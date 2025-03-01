Лучшим игроком ХК "Ростов" по итогам серии домашних матчей признан Илья Горбунов

Фото: ХК Ростов

По результатам опроса, проведенного среди болельщиков в социальных сетях 28 февраля, лучшим игроком серии домашних матчей ХК «Ростов» признан Илья Горбунов.Вратарь команды Илья Горбунов был назван игроком № 1 по итогам четырех игр, прошедших в Ростове-на-Дону с 20 по 26 февраля. Он получил 67,3% голосов зрителей. На втором месте оказался Евгений Запланов с 37,6% голосов, а третье место занял Даниил Калмыков, набравший 26,7%.Стоит отметить, что донской клуб одержал победу в матчах против «Олимпии», «Ижстали» и «Тороса». Однако игра с командой «Молот» завершилась для «Ростова» проигрышем. До середины марта южане будут выступать на выездных матчах.