Движение в микрорайоне Лиховском из-за крупного пожара временно ограничили
Из-за крупного пожара в Каменске-Шахтинском, расположенном в Ростовской области, введены ограничения на передвижение транспортных средств. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
Сегодня, 17 сентября, произошло возгоранием сухой травы в микрорайоне Лиховском. Пламя охватило территорию в 700 квадратных метров. Под влиянием сильных порывов ветра огонь перекинулся на дома в частном секторе.
По причине пожара и возникшего сильного задымления временно прекращено движение автомобилей в обозначенном районе города. В частности, перекрыто движение по улице Бабичева и переулкам Советскому и Новому.
Автомобилистам рекомендуется учитывать сложившуюся обстановку и заранее спланировать объездные маршруты.