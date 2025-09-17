Новости
В Морозовске мужчина выстрелил в своего приятеля во время ссоры

В Ростовской области в Морозовске обычный вечер двух друзей обернулся серьёзным конфликтом с применением оружия. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Вечером 11 сентября в доме на улице Крупской 45-летний и 55-летний мужчины распивали алкоголь. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева 55-летний мужчина взял ружьё у знакомого и дважды выстрелил в него.

В результате пострадавший получил перелом костей левой ноги.

Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Фото: Rostov.ru
