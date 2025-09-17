Родные ищут пропавшую без вести 72-летнюю женщину в Ростовской области

Фото: Donday

В Ростовской области разыскивают пропавшую 72-летнюю женщину, чье текущее местонахождение остается неизвестным. Любовь Черномаз из города Новошахтинска вышла из дома 14 сентября на утреннюю прогулку, оставив дома все документы, подтверждающие ее личность, и деньги.По информации, предоставленной дочерью исчезнувшей женщины новостному изданию "К вашим услугам", подобные уходы из дома случались и раньше, однако она всегда возвращалась. В этот раз у нее не было при себе ни кошелька, ни каких-либо удостоверений.Семья надеялась на ее возвращение на протяжении всего дня, но, не дождавшись, провела поиски в окрестностях, посетила торговые точки и навестила родственников. Все попытки оказались безрезультатными, и 15 сентября взволнованные родственники сообщили о случившемся в полицию.Рост Любови - примерно 145 см, у нее среднее телосложение, седые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на ней были надеты клетчатая рубашка, широкие джинсы и кроссовки. Она носила очки и черную бейсболку. Особыми приметами являются большая родинка на левой щеке и шрам возле уха.Родственники подчеркивают, что женщина перенесла инсульт. Семья переживает, что состояние пенсионерки могло ухудшиться, и ей срочно требуется медицинская помощь. Если вам известна какая-либо информация о ее местонахождении или вы узнали ее по фотографии, просим позвонить дочери пропавшей по номеру телефона: 8-951-495-72-11.