Родные ищут пропавшую без вести 72-летнюю женщину в Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшую 72-летнюю женщину, чье текущее местонахождение остается неизвестным. Любовь Черномаз из города Новошахтинска вышла из дома 14 сентября на утреннюю прогулку, оставив дома все документы, подтверждающие ее личность, и деньги.

По информации, предоставленной дочерью исчезнувшей женщины новостному изданию "К вашим услугам", подобные уходы из дома случались и раньше, однако она всегда возвращалась. В этот раз у нее не было при себе ни кошелька, ни каких-либо удостоверений.

Семья надеялась на ее возвращение на протяжении всего дня, но, не дождавшись, провела поиски в окрестностях, посетила торговые точки и навестила родственников. Все попытки оказались безрезультатными, и 15 сентября взволнованные родственники сообщили о случившемся в полицию.

Рост Любови - примерно 145 см, у нее среднее телосложение, седые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на ней были надеты клетчатая рубашка, широкие джинсы и кроссовки. Она носила очки и черную бейсболку. Особыми приметами являются большая родинка на левой щеке и шрам возле уха.

Родственники подчеркивают, что женщина перенесла инсульт. Семья переживает, что состояние пенсионерки могло ухудшиться, и ей срочно требуется медицинская помощь. Если вам известна какая-либо информация о ее местонахождении или вы узнали ее по фотографии, просим позвонить дочери пропавшей по номеру телефона: 8-951-495-72-11.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.