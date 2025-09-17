На Дону энергетики перешли на особый режим работы из-за непогоды
Ввиду прогнозируемых неблагоприятных погодных условий, поставщики электроэнергии в Ростовской области активировали режим повышенной готовности. Об этом сообщает компания «Россети Юг».
Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни – завтра днем, послезавтра и утром 20 сентября – в Ростовской области ожидаются сильные ливни, грозы с градом и порывистый ветер, скорость которого может достигать 25 м/с.
Для быстрого реагирования и ликвидации вероятных сбоев в работе энергетической инфраструктуры организовано 237 бригад «Ростовэнерго», включающих 1 416 опытных специалистов и 505 единиц спецтехники.