На Дону конкурсному управляющему птицефабрики предъявили иск на 4,8 млн рублей

В Арбитражный суд, расположенный в Ростовской области, было подано исковое заявление на сумму 4,8 млн рублей, ответчиком по которому выступает назначенный судом управляющий птицефабрикой в Волгодонске, находящейся в стадии конкурсного производства. Данные об этом иске содержатся в электронной базе судебных дел.Андрей Семеняков, занимающий в настоящее время должность конкурсного управляющего в ОАО «Птицефабрика имени А.А.Черникова», намерен добиться взыскания указанной денежной суммы с Андрея Вершинина, занимавшего эту позицию ранее. Средства планируется взыскать в качестве компенсации убытков, возникших, по мнению Семенякова, из-за бездействия Вершинина во время его работы в процедуре банкротства, что повлекло за собой негативные финансовые последствия для предприятия.Производственная деятельность ОАО «Птицефабрика имени А.А.Черникова» началась в 80-х годах прошлого века. В советский период объем выпускаемой продукции превышал 300 млн штук яиц в год, а количество птицы достигало полумиллиона голов. Ассортимент продукции включал не только яйца, но и яичный порошок, мясо птицы, а также майонез.Процедура банкротства на предприятии была инициирована в 2019 году. Первым арбитражным управляющим был назначен Вершинин.Из материалов дела следует, что в 2023 году Вершинин был отстранен от исполнения обязанностей, а его место занял Семеняков. Впоследствии одним из кредиторов фабрики были высказаны претензии к работе предыдущего управляющего, в частности, указывалось на затягивание процесса оценки и реализации имущества должника, что, по мнению кредитора, привело к увеличению текущей кредиторской задолженности находящегося в кризисном состоянии предприятия.