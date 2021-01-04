ХК «Ростов» переиграл «Челмет» по буллитам

К отчётному матчу ростовчан подошли не в лучшем психологическом состоянии – пять проигрышей подряд и временами тотальное невезение. Затянувшаяся негативная полоса грозила поставить крест на ростовских мечтах о плей-офф.Счёт на третьей минуте встречи открыл – Егор Фатеев, 1:0, «Челмет». В середине первой части вечера ростовчане благодаря дальнему броску Дмитрия Сергеева сравнивают счёт – 1:1.В дебюте второй двадцатиминутки Константин Лукин забивает за челябинцев 2:1. В какой-то момент ХК «Ростов» получил двойное большинство и сполна использовал свой шанс. При игре 5 на 3 отличился Владислав Туник, а уже в формате 5 на 4 шайбу забросил Василий Мякинин – «Ростов» повёл 3:2. До второго перерыва «Челмет» всё же восстановил равенство усилиями Артём Шварёва.В периоде третьем болельщики увидели ещё по одной шайбе в исполнении каждой из команд. Максим Шабанов забил за хозяев, а Алексей Краснов – за гостей. В итоге за 60 минут победителя выявить не вышло – 4:4. Не стал он известен и после овертайма, и только лишь в серии послематчевых штрафных бросков Роман Опалев принёс красно-белым долгожданную победу – 5:4 Б.В остальных играх Чемпионата ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) переиграло «Дизель» (Пенза) 2:1, «Лада» (Тольятти) превзошла ХК «Рязань» 3:2, «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) со счётом 3:0 обыграл «Барс» (Казань), «Нефтяник» (Альметьевск) был сильнее «Молота-Прикамье» (Пермь) 3:2, «Химик» (Воскресенск) со счётом 3:1 разбил ЦСК ВВС (Самара), «Торос» (Нефтекамск) всухую разгромил в гостях «Ижсталь» (Ижевск) 6:0, «Зауралье» (Курган) превзошло «Буран» (Воронеж) 2:1, в ХК «Тамбов» на выезде хлопнул «Южный Урал» (Орск) 3:2.Очередная игра ХК «Ростов» намечена на 13 января, когда на выезде предстоит сразиться с «Зауральем». В общей таблице «регулярки» Чемпионата ВХЛ «южане» остаются на 13 место из 26.