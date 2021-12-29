Хоккеисты «Ростова» в овертайме уступили ХК «Дизель»

Фото: ХК Ростов.

«Дизель» из Пензы - команда, которая прервала путь ростовчан в прошлом сезоне. Именно этому клубу подшефные Григория Пантелеева проиграли в первом раунде плей-офф ВХЛ.На старте «Дизель» опаснее и активнее, а ростовчане играют от обороны. Казалось, что вот-вот - и пойдут голы в ворота гостей. Однако «красно-белые» хорошо отбивались и даже огрызались контратаками. После стартовой вспышки активности скорости снизились. Счёт был открыт только на 15-й минуте матча – 1:0, Семён Ефремов.Во второй двадцатиминутке ХК «Ростов» забил дважды и инициативу перехватил. Обе шайбы на свой лицевой счёт записал Аркадий Аксёнов – 1:2. В начале третьей части вечера «Дизель» сравнял – Никита Свинцицкий, 2:2. До конца основного времени шайб больше не было, а в овертайме чуть удачливее были пензенцы. Итог – проигрыш ХК «Ростов», 2:3, и только один балл.В остальных встречах дня в ВХЛ «Лада» (Тольятти) разгромила «Тамбов» - 6:0, «Буран» (Воронеж) обыграл на выезде ЦСК ВВС (Самара) - 2:0, «Барс» (Казань) был сильнее «АКМ» (Тула) - 3:1, «Рубин» (Тюмень) превзошёл на чужом льду «Рязань» - 4:2, а «Югра» (Ханты-Мансийск) по буллитам обыграла «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) - 4:3 Б.12 января «Ростов» сразится в Самаре с ЦСК ВВС. В таблице «регулярки» ВХЛ «красно-белые» на 11-м месте из 27.