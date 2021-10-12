ХК «Ростов» переиграл ЦСК ВВС

В прошлой игре ростовчане умудрились проиграть после того, как вели 3:0. Но на этот раз было наоборот – чудесная победа после 0:3 по ходу второго периода.Уже на второй минуте встречи волжане открыли счет – Алексей Раров, 0:1. Потом «Ростов» создал ряд острых эпизодов, но реализовать не вышло.Вторая часть схватки началась с двух голов гостей. Ринат Шафигуллин и Артем Якутов поставили «кондоров» на грань катастрофы. Тренерский штаб красно-белых берет тайм-аут для встряски. Постепенно хозяева пришли в себя. В середине двадцатиминутки Савва Андреев одну шайбу возвращает – 1:3. А на последней минуте периода красно-белые и вовсе сокращают своё отставание до минимума – отличился Алексей Краснов.После второго перерыва тот же Краснов желает счет равным – борьба только начинается, 3:3! В середине периода ростовчане выходят вперед после точного щелчка Александра Калинина – 4:3. На финише встречи самарские летчики пошли на штурм большими силами, но получили шайбу от Романа Опалева. Результат – выигрыш ХК «Ростов» в валидольном матче, 5:3.15 октября подшефные Григория Пантелеева сыграют дома с тольяттинской «Ладой».