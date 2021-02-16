ХК «Ростов» вышел в плей-офф, одолев самарский ЦСК ВВС

Борьба за продолжение сезона кипела для ХК «Ростов» до последней игры регулярного сезона. Достаточно было взять хотя бы одно очко, но красно-белые выиграли встречу и взяли два. Матч состоялся 17 февраля в Самаре.В первом периоде в действиях ростовчан сказывалась нервозность. А вот самарцы были уже раскрепощены – «лётчики» уже потеряли шансы на продолжение сезона, и теперь играли последний в сезоне матч. На 14-й минуте счёт был открыт. Ринат Шафигуллин вывел хозяев льда вперёд – 1:0.В начале второй двадцатиминутки «южане» ответили голом Артём Пеньковского, однако через несколько минут Александр Степаненко вернул ЦСК ВВС минимальное преимущество – 2:1. И всё-таки ростовчан сравняли счёт. На исходе периоде шайбу с передачи Павла Антипова забросил Алексей Краснов – 2:2.Третья часть матча осталась «сухой», а в дополнительном периоде Павел Антипов после паса Ильи Давыдова добыл для ХК «Ростов» победу.По итогам регулярного чемпионата «Ростов» занял 14 место из 26 и пробился в плей-офф. В первом райнде игр на вылет соперником будет пензенский «Дизель», занявший третью строчку таблицы ВХЛ. Серия играется до четырёх побед. Первый матч состоится в Пензе ориентировочно 21 февраля.