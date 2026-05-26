Кассация оставила в силе приговор по делу о гибели двух рабочих в коллекторе Таганрога

Кассационный суд оставил без изменений приговор двум инженерам подрядной организации, осужденным за гибель двух рабочих в канализационном коллекторе Таганрога. Инженеры получили два года условно с испытательным сроком полтора года.Трагедия произошла в апреле 2024 года при проведении капитального ремонта самотечного канализационного коллектора на переулке Шефском. Во время промывки трубы один из работников, находившийся в замкнутом пространстве, потерял сознание из-за воздействия метана. Попытка второго рабочего, слесаря-монтажника, спасти коллегу без использования средств защиты обернулась для него самого смертельным исходом. Мужчина также потерял сознание от токсичных газов и погиб.Таганрогский районный суд Ростовской области признал вину инженеров, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Им было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Апелляционный суд поддержал решение первой инстанции.Адвокаты осужденных настаивали на недоказанности вины, ставили под сомнение статус котлована как замкнутого пространства и оспаривали наличие причинно-следственной связи между действиями должностных лиц и смертью рабочих.Однако кассационный суд отверг эти аргументы. В своем решении суд подчеркнул, что согласно условиям муниципального контракта, ответственность за обеспечение безопасности труда возлагалась на подрядчика. Осужденные, будучи должностными лицами, были обязаны организовать безопасное производство работ с целью предотвращения или минимизации рисков для сотрудников. Таким образом, решения нижестоящих судов были признаны законными и обоснованными.