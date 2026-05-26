Выпускники из разных городов области приехали к Береговой в Ростове с Последних звонков

Фото: Donday

В школах Ростовской области отгремели Последние звонки. На набережной Ростова-на-Дону собрались десятки людей: выпускники девятых и одиннадцатых классов, члены их семей и друзья, просто школьники, у которых начались каникулы. От Парамоновских складов до Казанской лестницы растянулась вереница автобусов: около Дона собрались выпускники не только из столица региона, но и из других районов и населенных пунктов. Ребята катаются на теплоходах, поют, фотографируются и гуляют по Ворошиловскому мосту.Впереди единый государственный экзамен (и общий государственный экзамен для окончивших девятые классы), но сегодня, 26 мая, ребята могут отпраздновать.