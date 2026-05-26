В Волгодонске местные жители сфотографировали редкого ядовитого паука

Фото: Ольга Александровна

В Волгодонске заметили редкого ядовитого паука — черную толстоголовку. Снимками яркого «гостя» поделилась с редакцией DonDay фотограф Ольга Александровна.Встреча произошла в окрестностях Сухо-Соленовской балки в Волгодонске. Как выяснилось, в объектив камеры попал именно самец эресуса. Отличить его несложно: самцы этого вида имеют контрастную окраску — черная головогрудь сочетается с ярко-красным брюшком, на котором расположены четыре или шесть черных точек. Размеры самца скромные — всего 8–10 миллиметров.Однако, как отмечает энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Волгодонска Анатолий Потехин, настоящую угрозу представляют самки. Они значительно крупнее (до 25–30 миллиметров), имеют черный окрас с седым налетом, и их укус может быть весьма болезненным.— Укус самки может вызвать жгучую боль, отек и неприятные ощущения, которые иногда сохраняются до суток, — предупреждает специалист.Несмотря на это, энтомолог успокаивает: эресусы ведут скрытный образ жизни и крайне редко проявляют агрессию по отношению к человеку. Даже если взять паука в руки, он, как правило, не кусается. Поэтому вероятность пострадать от встречи с ним минимальна.Интересно, что, хотя этот вид пауков считается довольно редким и занесен в Красные книги ряда регионов России, в Ростовской области он встречается достаточно часто. Эрезусы предпочитают степные, полупустынные и пустынные зоны, выбирая открытые, хорошо освещенные солнцем участки и избегая густых древесно-кустарниковых зарослей.