На две недели часть Ростова останется без горячей воды
Жители части Ростова временно останутся без горячей воды. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Ограничения будут действовать с 28 мая по 10 июня. Горячей воды не будет в домах Ворошиловского района по адресам: Комарова, 30/2, 34, 36, 38, 40, 40/1, 40/2, 42; Королева, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 28/1, 30; Космонавтов, 16/32, 18, 18/2, 20, 22, 22/1, 22/2, 24, 26, 28, 30/22.
Причиной отключения станут планово-предупредительные работы на объектах теплоснабжения.