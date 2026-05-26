Схему движения на мосту через реку Миус изменили в Ростовской области

Фото: с сайта ФКУ Упрдор «Тамань».

С 25 мая в Ростовской области изменили схему движения на мосту через реку Миус. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».Изменения связаны с проведением капитального ремонта и расширения моста в районе села Лакедемоновка Неклиновского района. Строители уже завершили возведение двух новых полос моста и подходов к ним с левой стороны от действующего сооружения.С 25 мая весь транспортный поток перенаправлен на этот новый участок. Это позволило специалистам приступить к капитальному ремонту старой части моста.