В Гуково волонтеры спасли пса с огромной рассеченной опухолью на животе

Фото: благотворительный Фонд «Зоосфера» в городе Гуково

В городе Гуково Ростовской области случайная находка обернулась настоящей спасательной операцией. Сиси, несчастный пес с гигантским новообразованием на животе, обрел надежду на лучшую жизнь благодаря усилиям волонтеров и ветеринаров.Последний раз Сиси видели на улицах Гуково в конце мая. Животное, нуждавшееся в срочной медицинской помощи, несколько дней провело на улице, буквально под балконом многоэтажного дома. Его состояние вызывало серьезные опасения: опухоль была вскрыта, что требовало немедленного вмешательства.К счастью, неравнодушная жительница города обратилась за помощью к специалистам. Ветеринары, увидев состояние пса, были шокированы и подтвердили необходимость экстренной операции.Благодаря поддержке благотворительного Фонда «Зоосфера» города Гуково, Сиси был доставлен в клинику, где ему провели сложную операцию по удалению новообразования. Сейчас пес находится под постоянным наблюдением и получает необходимое послеоперационное лечение.- Мы понимаем, что время упущено, и Сиси, возможно, уже никогда не будет полностью здоров. Но мы верим, что даже маленький шанс на улучшение жизни стоит того, чтобы бороться, – сообщили представители фонда.Несмотря на все трудности, команда фонда уверена, что жизнь Сиси станет качественнее, и он проведет оставшееся время в любви и заботе. Первоначально Сиси была взята на передержку местной жительницей. После ознакомления с результатами обследования и перспективами лечения женщина приняла решение оставить пса у себя, подарив ему настоящий дом.