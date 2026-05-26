В Новошахтинске площадь тления на полигоне сократили до 50 квадратов
В Новошахтинске уменьшили площадь тления отходов на мусорном полигоне. Об этом 26 мая сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Отходы загорелись еще 23 мая. Тогда огонь и тление охватили 300 квадратных метров. Для ликвидации привлекали девять единиц техники и 10 специалистов. Работы осложнялись тем, что отходы дымились в труднодоступном месте.
На четвертые сутки после возгорания стало известно, что площадь тления сократилась до 50 квадратных метров.
Сейчас очаги тления продолжают пересыпать грунтом. На месте работают две единицы спецтехники.