В Новошахтинске площадь тления на полигоне сократили до 50 квадратов

- Открытого горения не фиксируется, задымление пока сохраняется, - сообщила чиновница.

В Новошахтинске уменьшили площадь тления отходов на мусорном полигоне. Об этом 26 мая сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.Отходы загорелись еще 23 мая. Тогда огонь и тление охватили 300 квадратных метров. Для ликвидации привлекали девять единиц техники и 10 специалистов. Работы осложнялись тем, что отходы дымились в труднодоступном месте.На четвертые сутки после возгорания стало известно, что площадь тления сократилась до 50 квадратных метров.Сейчас очаги тления продолжают пересыпать грунтом. На месте работают две единицы спецтехники.