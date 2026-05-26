В жесткой аварии с «ГАЗелью» в Ростовской области пострадал водитель легковушки

Водитель «Лады» получил травмы в жесткой аварии на трассе Ростовской области. Авария произошла днем 25 мая на автодороге между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.По предварительной информации, 63-летний водитель «ГАЗели» решил перестроиться в другую полосу. Не уступив дорогу, он совершил столкновение с попутно двигавшейся «Ладой XRAY», за рулем которой находился 44-летний водитель.Последствия удара оказались серьезными: «Ладу» вынесло на обочину, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.В результате аварии пострадал водитель «Лады XRAY». С полученными травмами он был госпитализирован.Кадры с места ДТП, наглядно демонстрирующие последствия столкновения, были опубликованы очевидцами в социальных сетях 26 мая.