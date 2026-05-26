Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области без вести пропала несовершеннолетняя Татьяна Ковалева

В Ростовской области без вести пропала несовершеннолетняя Татьяна Ковалева
В Ростовской области разыскивают несовершеннолетнюю. 17-летняя Татьяна Ковалева не выходила на связь с близкими с 25 мая.

Девушка проживает в Каменском районе, хуторе Старая Станица. Тогда вечером она вышла из дома и не вернулась. Близкие обратились за помощью в полицию. Есть информация, что Татьяна уже уходила подобным образом.

Татьяна имеет рост 154 сантиметров, у нее обычное телосложение. Рыжие волнистые волосы до плеч, серые глаза. В день исчезновения она была одета в белую майку-топик, синие джинсовые шорты и розовые резиновые тапочки.

Если вы видели Татьяну или знаете, где она может находиться, обратитесь в дежурную часть: 8 (86365) 9‑41‑20 или 102 / 112.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика