В Ростовской области без вести пропала несовершеннолетняя Татьяна Ковалева

В Ростовской области разыскивают несовершеннолетнюю. 17-летняя Татьяна Ковалева не выходила на связь с близкими с 25 мая.Девушка проживает в Каменском районе, хуторе Старая Станица. Тогда вечером она вышла из дома и не вернулась. Близкие обратились за помощью в полицию. Есть информация, что Татьяна уже уходила подобным образом.Татьяна имеет рост 154 сантиметров, у нее обычное телосложение. Рыжие волнистые волосы до плеч, серые глаза. В день исчезновения она была одета в белую майку-топик, синие джинсовые шорты и розовые резиновые тапочки.Если вы видели Татьяну или знаете, где она может находиться, обратитесь в дежурную часть: 8 (86365) 9‑41‑20 или 102 / 112.