Правительство выделило 500 млн рублей на спорт в Ростовской области. Об этом стало известно из сообщения региональных властей.Стали известны клубы, которым будут перечислять средства. В настоящее время заключено девять договоров с победителями отбора.В список попали ФК «Ростов»; ХК «Ростов», гандбольный союз «Ростов-Дон»; АНО РСК «Регби Таганий Рог»; АНО РК «Ростов-ДГТУ»; АНО гандбольный клуб «Ростов-Дон»; ГОО ТСК «Тагмет»; ЖБА «ПЕРЕСВЕТ» и АНО «ВК «Красные крылья».Перечисление средств грантополучателям планируется до конца месяца.Напомним, что хоккейный клуб все-таки получил поддержку от правительства. В конце 2025 года пресс-служба команды объявила о выходе из ВХЛ из-за отсутствия денежных средств. Но спустя полгода стало известно, что хоккеисты вошли в список команд участников на чемпионат России.