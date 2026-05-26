Ростовчан ждет очередное перекрытие ж/д переезда на Мечникова 27 мая

Жители и автомобилисты Ростова-на-Дону столкнутся с очередной транспортной проблемой. Уже третий раз за месяц железнодорожный переезд на улице Мечникова будет полностью закрыт для движения. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), объяснив временные неудобства проведением ремонтных работ на путях.Ограничение на проезд через переезд, расположенный на 1 221-м километре по улице Мечникова, вводится 27 мая. Автомобилисты не смогут воспользоваться данным участком с 9:00 до 15:00.Это не первое подобное перекрытие за месяц, и водители уже выражают свое недовольство. Переезд на Мечникова является стратегически важным для района, так как к нему примыкают улицы Курская, Локомотивная и Курганная. За ним находится густонаселенный жилой массив, включающий жилые комплексы, садоводческие и дачные товарищества.Многие водители сообщают о серьезных неудобствах, связанных с объездами. Им приходится проделывать длинные и запутанные маршруты, которые в народе уже окрестили «адским кругом» по улице Нансена.