ХК «Ростов» добыл победу в Тамбове

Схватка за места в зоне плей-офф продолжается. Ни «Ростов», ни «Тамбов» ещё не могут похвастаться гарантированным продолжением сезона. Плюс оппоненты давно знают друг друга, ещё со времён третьей по силе лиги, где они бились за чемпионство. В итоге матч получился весьма интересным – настоящий триллер.В первом отрезке встречи после некоторой раскачки «кондоры» завладели инициативой и заслуженно повели в счёте – Роман Опалев выполнил нехитрый наброс на ворота, но шайба попросту юркнула в ворота, 0:1. В оставшееся до перерыва время тамбовчане постарались ситуацию выправить – они ощутимо перебросали красно-белых (21:11 по броскам) и вообще были активнее, но убрать ненавистный ноль с табло так и не вышло.Зато второй период у «волков» получился просто отличным. В середине периода Александр Дельнов сравнял счёт броском в «домик». Дальше «Тамбов» развил свой успех. Максим Казаков забивает при игре в большинстве, а ещё через две минуты «волки» выдают образцовую контратаку, в финале которой Кирилл Казаков посылает каучуковый диск в пустой угол – 3:1.Развязка была в третьей части матча. «Кондоры» сыграли феноменально! Не прошло и минуты после рестарта, как Алексей Краснов сократил отставание до мизерного – 3:2. В середине периода Артём Пеньковский в большинстве направил игровой снаряд между щитков вратаря чёрно-белых – 3:3! Ближе к концу игроки «Тамбова» имели неосторожность дважды удалиться почти подряд. От такого подарка судьбы было просто неприлично отказываться – Евгений Петриков, 3:4! В концовочке «волки» много атаковали, но без особой остроты - ростовчане относительно легко отзащищались и увезли победу.30 января команда Григория Пантелеева сыграет дома с «Металлургом» из Новокузнецка.