ХК «Ростов» разгромно проиграл «Барсу»

Донские хоккеисты на своей площадке уступили – 0:6.Матч против казанской команды сложился для «кондоров» просто из рук вон плохо – не получалось ничего ни в защите, ни в нападении. Давненько дончане не проигрывали так серьёзно.Уже в первой атаке команда гостей сначала закрепилась в зоне «красно-белых», а далее со второй попытки счёт открыла – Константин Лучевников в упор, 0:1. На тот момент ХК «Ростов» вообще ещё не провёл ни одной атаки. «Кондоры» старались перехватить инициативу, но выходило не слишком удачно. За пару минут до перерыва Руслан Галимзянов упрочил преимущество «Барса» – 0:2. Нельзя сказать, что ХК «Ростов» заметно уступал по игре, но в завершение атак «красно-зелёные» были намного удачливее.Во втором отрезке игры ХК «Ростов» серьёзно прижал соперника к воротам и нанёс сразу несколько острых бросков. Но голкипер гостей выстоял, а его полевые партнеры забили в середине периода в меньшинстве – Александр Зайцев, 0:3. Через несколько минут ещё одна шайба зашла в ворота южан – Николай Богатов, 0:4.В заключительном отрезке матча (это уже можно было утверждать) «красно-белые» не сумели забить даже хотя бы один гол – даже при игре в большинстве каучуковый диск упорно не шёл в ворота команды из Казани. А «Барс» вновь забил два гола за период – Ислам Хасанов и Иван Емец на последней минуте, 0:6. Статистика третьего периода говорит о больших проблемах с реализацией: 24:10 – по броскам в общем, 18:8 – по броскам в створ в пользу «Ростова».В ещё одном матче игрового дня в ВХЛ пензенский «Дизель» в Воронеже обыграл местный «Буран» - 3:2. С «Дизелем» ростовчане и проведут свой очередной матч чемпионата ВХЛ. Игра намечена на 16 сентября. А пока у подшефных Григория Пантелеева – 15-е место и четыре набранных очка после трёх матчей.