Голкипер ФК «Ростов» спровоцировал потасовку в матче со сборной Афганистана

Фото: Сборная Таджикистана

Вратарь сборной Таджикистана и футбольного клуба «Ростов» в товарищеском матче со сборной Афганистана устроил драку.Руслан Ятимов получил красную карточку на 39-й минуте матча. Футболиста удалили с поля за то, что он ударил соперника по голове во время борьбы за мяч. После чего между командами началась потасовка.Напомним, что в ФК «Ростов» из «Истиклола» Ятимов попал летом 2024 года. Футболист провел 10 матчей в РПЛ и Кубке России.