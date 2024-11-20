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Голкипер ФК «Ростов» спровоцировал потасовку в матче со сборной Афганистана

Голкипер ФК «Ростов» спровоцировал потасовку в матче со сборной Афганистана

Вратарь сборной Таджикистана и футбольного клуба «Ростов» в товарищеском матче со сборной Афганистана устроил драку.

Руслан Ятимов получил красную карточку на 39-й минуте матча. Футболиста удалили с поля за то, что он ударил соперника по голове во время борьбы за мяч. После чего между командами началась потасовка.

Напомним, что в ФК «Ростов» из «Истиклола» Ятимов попал летом 2024 года. Футболист провел 10 матчей в РПЛ и Кубке России.
Фото: Сборная Таджикистана
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