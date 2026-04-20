Тигра из цирка в Ростове, который прыгнул к зрителям в зал, не исключили из шоу-программы

Тигра из цирка, который прыгнул к зрителям в зал, не исключили из шоу-программы. Об этом сообщает издание DonDay со ссылкой на представителя организации.Как отметили в справочном бюро, своенравного актера оставили в шоу-программе на ближайшие мероприятия. Кроме того, сам цирк работает в штатном режиме. Идет активная продажа на билеты на следующие шоу, которое состоится уже на этой неделе.Напомним, что 18 апреля тигр выбежал к зрителям с манежа. К счастью, никто не пострадал. Посетителей вывели, а хищное животное отвели в вольер.По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».