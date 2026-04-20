Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Тигра из цирка в Ростове, который прыгнул к зрителям в зал, не исключили из шоу-программы
Тигра из цирка, который прыгнул к зрителям в зал, не исключили из шоу-программы. Об этом сообщает издание DonDay со ссылкой на представителя организации.

Как отметили в справочном бюро, своенравного актера оставили в шоу-программе на ближайшие мероприятия. Кроме того, сам цирк работает в штатном режиме. Идет активная продажа на билеты на следующие шоу, которое состоится уже на этой неделе.

Напомним, что 18 апреля тигр выбежал к зрителям с манежа. К счастью, никто не пострадал. Посетителей вывели, а хищное животное отвели в вольер.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Фото: СУ СК по Ростовской области
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика