В Ростовской области водителей предупредили о дожде на автодороге М-4 «Дон». Об этом проинформировал Автодор.Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться на трассе на протяжении суток 20 апреля.Также дожди ожидаются с утра до вечера на М-4 в Краснодарском крае.Мокрый асфальт ухудшает сцепление колес с дорогой. Из-за этого возрастает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим автовладельцам рекомендуется снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди едущего авто. Кроме этого, рекомендуется воздержаться от резких маневров.