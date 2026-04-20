В Ростовской области водителей предупредили о дожде на автодороге М-4

В Ростовской области водителей предупредили о дожде на автодороге М-4
В Ростовской области водителей предупредили о дожде на автодороге М-4 «Дон». Об этом проинформировал Автодор.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут наблюдаться на трассе на протяжении суток 20 апреля.

Также дожди ожидаются с утра до вечера на М-4 в Краснодарском крае.

Мокрый асфальт ухудшает сцепление колес с дорогой. Из-за этого возрастает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим автовладельцам рекомендуется снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди едущего авто. Кроме этого, рекомендуется воздержаться от резких маневров.
Фото: Дондей
