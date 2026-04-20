По факту ЧП с тигром в ростовском цирке возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту происшествия с тигром в цирке Ростова-на-Дону. ЧП произошло днем апреля на проспекте Михаила Нагибина.

Во время выступления одна из защитных сеток, предназначенных для безопасности зрителей, неожиданно упала на арену. Это вызвало панику среди животных, и один из тигров, испугавшись, выпрыгнул из манежа в зрительный зал. К счастью, никто из посетителей цирка не пострадал. Дрессировщики оперативно справились с ситуацией, вернув животное в вольер.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователями было начато уголовное преследование. В настоящий момент проводятся экспертизы, направленные на установление всех причин падения защитной сетки.
Фото: Соцсети
