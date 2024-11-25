Главному тренеру «Ростова» пророчат продолжение карьеры в «Манчестер Юнайтед»

Фото: ФК Ростов

Бывший футболист Андрей Канчельскис выразил мнение, что Валерий Карпин может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом он рассказал в интервью «РБ Спорт».- Всё может быть. Это зависит от того, захотят ли президент и директора английского клуба видеть россиянина в команде. Бывают неожиданные назначения, которые никто не может предсказать, - отметил Андрей Канчельскис.На данный момент наставник «Ростова» не даёт комментариев по поводу слов своего коллеги. Однако, учитывая, что Карпин, которому 55 лет, успешно совмещает работу с двумя командами — сборной России и «Ростовом», можно предположить, что он сможет освоить тренерскую деятельность в профессиональном английском футбольном клубе.Отметим, что Валерий Карпин продлил контракт с донским клубом и национальной командой до 2028 года. Поэтому мысли о работе тренера в «Манчестер Юнайтед» Карпина вряд ли посещают.