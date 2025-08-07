Фото: Дондей

В Ростовской области за июлю без вести пропали более сотни человек. Об этом сообщает портал DonDay.По данным СМИ, всего за месяц исчезли 114 человек. Из 63 человека нашли живыми, трое погибли. Поиски еще 12 продолжаются. 12 заявок, которые не подвержены, то есть заявитель перестал отвечать на звонки.По информации от поисково-спасательного отряда, тринадцать граждан были доставлены по адресу их проживания. Кроме того, удалось идентифицировать личности ещё пяти человек, числившихся пропавшими.Два человека были направлены в программу «Жди меня». Четверо потерявшихся воссоединились со своими семьями.