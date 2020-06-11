Полузащитником ФК «Ростов» заинтересовался «Манчестер Юнайтед»

Полузащитником ростовского футбольного клуба заинтересовался легендарный «Манчестер Юнайтед». Матиаса Норманна хотят забрать играть за английский клуб.Известно, что 24-летний футболист заинтересовал руководство «Манчестер Юнайтед» после того, как испанский полузащитник Сауль Ньигес решил остаться в «Атлетико». Однако идут переговоры за переход норвежца в клубы «Валенсия» или «Тотенхэм». Впрочем, решение по поводу перехода Норманна пока не принято.Футболист пришел в ростовский клуб в январе 2019 года, а в 2020-м продлил контракт на четыре года. Кроме того, Норманн является членом сборной Норвегии по футболу. Он представлял эту страну в сборных: до 17 лет, до 18 лет и до 21 года. Впервые в юношескую сборную Норвегии был вызван 3 ноября 2016 года на серию товарищеских матчей против сборных Словакии и Чехии, но места на поле в этих матчах не получил.В сентябре 2019 года в матче против сборной Мальты Норманн дебютировал за сборную страны, выйдя на замену во втором тайме.