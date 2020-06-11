Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Полузащитником ФК «Ростов» заинтересовался «Манчестер Юнайтед»

Полузащитником ФК «Ростов» заинтересовался «Манчестер Юнайтед»
Полузащитником ростовского футбольного клуба заинтересовался легендарный «Манчестер Юнайтед». Матиаса Норманна хотят забрать играть за английский клуб.

Известно, что 24-летний футболист заинтересовал руководство «Манчестер Юнайтед» после того, как испанский полузащитник Сауль Ньигес решил остаться в «Атлетико». Однако идут переговоры за переход норвежца в клубы «Валенсия» или «Тотенхэм». Впрочем, решение по поводу перехода Норманна пока не принято.

Футболист пришел в ростовский клуб в январе 2019 года, а в 2020-м продлил контракт на четыре года. Кроме того, Норманн является членом сборной Норвегии по футболу. Он представлял эту страну в сборных: до 17 лет, до 18 лет и до 21 года. Впервые в юношескую сборную Норвегии был вызван 3 ноября 2016 года на серию товарищеских матчей против сборных Словакии и Чехии, но места на поле в этих матчах не получил.

В сентябре 2019 года в матче против сборной Мальты Норманн дебютировал за сборную страны, выйдя на замену во втором тайме.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.