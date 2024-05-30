Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Главного тренера ФК «Ростов» оштрафовали за выход из технической зоны после матча с «Зенитом»

Главного тренера ФК «Ростов» оштрафовали за выход из технической зоны после матча с «Зенитом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера ФК «Ростов» после матча с «Зенитом». Это уже 15-е нарушение Валерия Карпина за сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

- Валерий Карпин оштрафован за выход за пределы технической зоны на 30 тысяч рублей, - рассказал Артур Григорьянц.

Кроме того, за выход за пределы технической зоны оштрафован помощник главного тренера ФК «Ростов» Виталий Кафанов.

Напомним, что главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина в прошлом месяце КДК РФС оштрафовал на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча против «Спартака».
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.