ГК «Ростов-Дон» в Венгрии сыграл вничью - 25:25

Фото: ГК «Ростов-Дон».

На игру Лиги Чемпионов «Ростов-Дон» поехал в усеченном из-за коронавируса составе. Матч выдался сложным, но даже в таких условиях ростовчанки едва не победили.Первый тайм прошел в равной борьбе. «Ференцварош» долго вел в счете, но перевес был минимальным. На отдых команды отправились при равенстве на табло – 13:13. Вторая часть игры осталась за зелеными – венгерки забили трижды подряд и завладели психологическим преимуществом. Однако подопечные Пера Юханссона быстро с этим справились и вырвались вперед. В концовке немного не хватило сил, чтобы удержать победу – хозяйки площадки спаслись от поражения лишь в последней атаке. Итог – ничья 25:25.По личным показателям у ростовчанок самыми полезными стали Юлия Манагарова (7 мячей), Грас Заади (6) и Кристина Кожокарь (5). У «фради» 7 мячей забила Сандра Сёллёши-Зачик.В остальных встречах дня в Лиге Чемпионов ЕГФ «Крим» (Любляна, Словения) обыграл дома «Кастамону» (Турция) 36:28, а «Брест» (Франция) был сильнее «Боруссии» (Дортмунд, Германия) 31:25.В группе «Ростов-Дон» остаётся на второй строчке из 8. 12 февраля ростовчанки примут «Бухарест» (Румыния).