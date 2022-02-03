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ГК «Ростов-Дон» в Венгрии сыграл вничью - 25:25

ГК «Ростов-Дон» в Венгрии сыграл вничью - 25:25
На игру Лиги Чемпионов «Ростов-Дон» поехал в усеченном из-за коронавируса составе. Матч выдался сложным, но даже в таких условиях ростовчанки едва не победили.

Первый тайм прошел в равной борьбе. «Ференцварош» долго вел в счете, но перевес был минимальным. На отдых команды отправились при равенстве на табло – 13:13. Вторая часть игры осталась за зелеными – венгерки забили трижды подряд и завладели психологическим преимуществом. Однако подопечные Пера Юханссона быстро с этим справились и вырвались вперед. В концовке немного не хватило сил, чтобы удержать победу – хозяйки площадки спаслись от поражения лишь в последней атаке. Итог – ничья 25:25.

По личным показателям у ростовчанок самыми полезными стали Юлия Манагарова (7 мячей), Грас Заади (6) и Кристина Кожокарь (5). У «фради» 7 мячей забила Сандра Сёллёши-Зачик.
В остальных встречах дня в Лиге Чемпионов ЕГФ «Крим» (Любляна, Словения) обыграл дома «Кастамону» (Турция) 36:28, а «Брест» (Франция) был сильнее «Боруссии» (Дортмунд, Германия) 31:25.
В группе «Ростов-Дон» остаётся на второй строчке из 8. 12 февраля ростовчанки примут «Бухарест» (Румыния).
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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Теги: ГК Ростов-Дон Гандбол

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