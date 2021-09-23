«Ростов-Дон» уступил в Лиге чемпионов «Ференцварошу»

Ранее «жёлто-чёрные» несколько раз играли с «Ференцварошем», и всегда получалось хорошо. Но на сей раз венгерский коллектив взял верх.В первом тайме игра была абсолютно равной. Но перед перерывом венгерки вырвались вперёд на три мяча – 8:11. В начале второй половины вечера «Ференцварош» забил трижды подряд, разница увеличилась до шести мячей – 8:14. Когда интрига почти улетучилась, ростовчанки забили шесть мячей и сравняли счёт – 15:15 за несколько минут до конца игры. В нервной концовке гостьи были чуть более точными. Результат – проигрыш россиянок, 19:20.Лучше других атаковали Юлия Манагарова (5 мячей) и Эдуарда Аморим (4 точных броска). У гостей же самой результативной стала Эмили Бёльк (6).В остальных играх дня в Лиге чемпионов «Боруссия» (Германия) обыграла дома «Брест» (Франция) - 30:27, «Бухарест» (Румыния) был сильнее «Подравки» (Хорватия) - 36:31, а «Крим» (Словения) обыграл на выезде «Кастамону» (Турция) - 24:23.Очередной международный матч «Ростов-Дон» сыграет 17 октября в Черногории с «Будучностью».