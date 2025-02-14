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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над ЦСКА в Суперлиги

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над ЦСКА в Суперлиги
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над ЦСКА в Суперлиге-2024/25. Встреча состоялась 14 февраля в Москве.

С первых минут матча команды-представительницы начали доминировать на игре. К пятой минуте хозяева уже вели – 4:0. Вскоре ростовчанки смогли изменить ход поединка, что позволило им завершить первый тайм с преимуществом в три мяча — 17:14.

Во второй половине встречи ЦСКА пытался сократить отставание, но им это не удалось. Игра завершилась со счетом 32:29 в пользу «Ростов-Дона».

Эта победа позволила донскому клубу укрепиться на первой позиции в таблице Суперлиги.
Фото: ГК Ростов
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